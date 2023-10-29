Названы главные фантастические книги о Москве

Главные фантастические книги о Москве назвала в беседе с «Мослентой» доцент кафедры английской филологии института иностранных языков Московского городского педагогического университета (МГПУ) Надежда Шалимова. Среди них эксперт выделила романы «Ночной дозор» и «Дневной дозор» Сергея Лукьяненко.

Кроме того, ярким примером она назвала книгу «Альтист Данилов» Владимира Орлова.

«В произведениях Лукьяненко узнаваемы городские локации: Перово, Останкинская телебашня, Московский метрополитен», — отметила она.

Кроме того, образ Москвы использует в своих произведениях писатель Виктор Пелевин. Например, главным местом действия в произведении «Священная книга оборотня» становится Битцевский лес.

Ранее стало известно о причине появления негативного образа Москвы в литературе.