Принявшая ислам фитнес-блогер заявила о желании посвятить себя семье

Заниматься семьей в Дагестане решила принявшая ислам фитнес-блогер Арина Вольфсон. Об этом она рассказала «Мосленте».

«Когда вернусь в Дагестан, я работать уже не планирую. Если все будет хорошо, то я буду целиком и полностью погружена в учебу, а потом планирую заниматься семьей», — сказала москвичка.

Пока девушка находится в Москве, но старается решить все свои дела к августу, чтобы переехать. В Дагестане ей также предстоит решить вопрос с жильем. По словам Вольфсон, по возвращению она планирует жить с мужем, но есть вероятность, что какое-то время ей придется поселиться в съемной квартире или общежитии.

Ранее принявшая ислам блогерша призналась в паре грехов.