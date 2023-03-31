Фотограф объяснил отрицательное отношение звезд шоу-бизнеса к экспериментам

Отрицательное отношение многих звезд российского шоу-бизнеса к экспериментам в интервью «Мосленте» объяснил известный фотограф Дмитрий Исхаков. Он работал с такими артистами, как актеры Дмитрий Нагиев, Дарья Мороз, Равшана Куркова, музыкантом Егором Кридом и другими.

По его мнению, у многих селебрити есть уже устоявшийся образ, который они не хотят менять, так как он хорошо продается. Исхаков сообщил о страхе своих клиентов изменениями навредить собственной репутации.

При этом фотограф пояснил, что эта теория относится не ко всем звездам. Некоторые, по его словам, рисковать и экспериментировать совсем не боятся.

Ранее Исхаков признался в любви к актрисе Юлии Пересильд. Он пояснил, что ему очень комфортно с ней работать.