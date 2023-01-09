Семья московского художника поделилась способами святочных гаданий

Способами святочных гаданий поделилась в интервью «Мосленте» семья потомственного художника Евгения Лансере. По словам Аллы Лансере, на Крещение они с родственниками гадают по придуманным им способам.

«Комкаем бумагу, кладем на поднос, поджигаем ее от свечей, и смотрим на тень на белой скатерти, которую вешаем на стену. В год, когда я увидела карету, я получила машину, которую давно хотела. Соня кубок увидела, и в том году сыграла полуфинал юниорского Уимблдона», — рассказала собеседница «Мосленты».

18 января Лансере в последний раз зажигают свечи на елке. В этот вечер нужно загадать, какая свеча погаснет последней. «Угадать сложно, но один-два счастливчика обычно у нас бывает. В девяти случаях из десяти желание победителя сбывается», — рассказали герои интервью.

Ранее россияне назвали самые популярные новогодние приметы. 11 процентов опрошенных ежегодно загадывают желание под бой курантов.