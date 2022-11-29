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07:18, 29 ноября 2022
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Известная гимнастка раскрыла размер доходов после завершения спортивной карьеры

Известная гимнастка раскрыла размер доходов после завершения спортивной карьеры
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Размер доходов после завершения спортивной карьеры раскрыла в беседе с «Мослентой» известная гимнастка, жена популярного комика Павла Воли Ляйсан Утяшева.

«В юности я ушла из гимнастики и танцевала болеро с Гидеминасом Таранда. На танцах я в то время зарабатывала 15 тысяч рублей. Выжить было невозможно, поэтому я решила податься на телевидение. Да, это работа 24 на семь, но и деньги другие», — сказала Утяшева.

По словам собеседницы «Мосленты», она решила вернуться к танцам, когда «встала на ноги» и родила детей.

Ранее известная спортсменка перечислила свои методы борьбы со стрессом. Своим фаворитом Ляйсан Утяшева назвала метод динамического подавления психоэмоционального фона.

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