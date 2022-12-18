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12:15, 18 декабря 2022
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Разыскивающая парня из своего сна москвичка раскрыла его главную примету

Разыскивающая парня из своего сна москвичка раскрыла его главную примету
Фото: Alexander Dorofeev / Unsplash

Разыскивающая парня из своего сна певица Аня Севагина, известная под псевдонимом ANSE, раскрыла его главную примету. Историю опубликовала «Мослента».

«Высокий, карие глаза, темно-коричневые волосы, красивая улыбка, спортивное телосложение и самая милая родинка на свете», — рассказала москвичка в объявлении, которое размножила и распространила по столице. Она также составила фоторобот мужчины и детально описала их встречу в ее сновидении.

«Я до сих пор отчетливо помню, хотя это случилось достаточно давно, что мужчина, которого я видела во сне, мне знаком. Я чувствовала, что знаю его. Интересно то, что во сне я даже чувствовала какие-то запахи. Все было как наяву», — поделилась Севагина с «Мослентой».

Певица подчеркнула, что настолько реалистичных и ярких видений у нее прежде не было. Под впечатлением от сна она даже написала песню.

Ранее была раскрыта связанная с самыми сказочными часами Москвы советская примета. Речь о часах на кукольном театре имени Образцова.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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