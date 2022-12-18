Разыскивающая парня из своего сна москвичка раскрыла его главную примету

Разыскивающая парня из своего сна певица Аня Севагина, известная под псевдонимом ANSE, раскрыла его главную примету. Историю опубликовала «Мослента».

«Высокий, карие глаза, темно-коричневые волосы, красивая улыбка, спортивное телосложение и самая милая родинка на свете», — рассказала москвичка в объявлении, которое размножила и распространила по столице. Она также составила фоторобот мужчины и детально описала их встречу в ее сновидении.

«Я до сих пор отчетливо помню, хотя это случилось достаточно давно, что мужчина, которого я видела во сне, мне знаком. Я чувствовала, что знаю его. Интересно то, что во сне я даже чувствовала какие-то запахи. Все было как наяву», — поделилась Севагина с «Мослентой».

Певица подчеркнула, что настолько реалистичных и ярких видений у нее прежде не было. Под впечатлением от сна она даже написала песню.

Ранее была раскрыта связанная с самыми сказочными часами Москвы советская примета. Речь о часах на кукольном театре имени Образцова.