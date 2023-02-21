Названо главное противоречие между языком и идеей толерантности

По словам Кронгауза, через язык представители определенных идеологий стараются повлиять на сознание общества. Это путь от противного — люди не устраивают каких-то социальных встрясок, а пытаются повлиять на подходы к решению ряда проблем через изменение речи и способа мышления, отметил лингвист.

«В нашем обществе это приводит, как правило, к бурным дискуссиям», — заключил собеседник «Мосленты».

Ранее Кронгауз развеял миф об «интеллигентном» мате. «Остроумный, интеллигентный мат все равно базируется на мате народном», — заявил он.