Названо главное противоречие между языком и идеей толерантности
Главное противоречие между языком и идеей толерантности назвал в беседе с «Мослентой» лингвист, доктор филологических наук, профессор, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.
«Проблема в том, что влияние идеологии на язык часто противоречит неким естественным вещам. Например, язык стремится к простоте, а политкорректность — к определенному усложнению, учитыванию интересов не большинства, а определенных меньшинств. Это противоречие трудно снять. Оно всегда существует», — заявил он.
По словам Кронгауза, через язык представители определенных идеологий стараются повлиять на сознание общества. Это путь от противного — люди не устраивают каких-то социальных встрясок, а пытаются повлиять на подходы к решению ряда проблем через изменение речи и способа мышления, отметил лингвист.
«В нашем обществе это приводит, как правило, к бурным дискуссиям», — заключил собеседник «Мосленты».
Ранее Кронгауз развеял миф об «интеллигентном» мате. «Остроумный, интеллигентный мат все равно базируется на мате народном», — заявил он.