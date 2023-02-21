Люди
07:22, 21 февраля 2023
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Названо главное противоречие между языком и идеей толерантности

Названо главное противоречие между языком и идеей толерантности
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Главное противоречие между языком и идеей толерантности назвал в беседе с «Мослентой» лингвист, доктор филологических наук, профессор, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.

«Проблема в том, что влияние идеологии на язык часто противоречит неким естественным вещам. Например, язык стремится к простоте, а политкорректность — к определенному усложнению, учитыванию интересов не большинства, а определенных меньшинств. Это противоречие трудно снять. Оно всегда существует», — заявил он.

По словам Кронгауза, через язык представители определенных идеологий стараются повлиять на сознание общества. Это путь от противного — люди не устраивают каких-то социальных встрясок, а пытаются повлиять на подходы к решению ряда проблем через изменение речи и способа мышления, отметил лингвист.

«В нашем обществе это приводит, как правило, к бурным дискуссиям», — заключил собеседник «Мосленты».

Ранее Кронгауз развеял миф об «интеллигентном» мате. «Остроумный, интеллигентный мат все равно базируется на мате народном», — заявил он.

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