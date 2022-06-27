Главный архитектор Москвы рассказал о самых знаковых проектах столицы

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов составил свой личный ТОП-10 самых знаковых проектов столицы за последнее время. Об этом он рассказал «Мосленте».

Лидирующую позицию в его рейтинге занял парк «Зарядье» в центре Москвы. Он отметил, что это первый парк, который был построен в городе с нуля за последние десятилетия. Далее он назвал крупную программу реновации в столице, отметив, что это один из самых больших градостроительных проектов в истории Европы.

На третьем месте оказалось строительство метро. На четвертом — реконструкция стадиона «Лужники, а на пятом — программа «Моя улица». «Без программы "Моя улица" было бы невозможно то преображение Москвы, которое произошло за последние годы», — сказал Кузнецов.

Также он выделил проект трансформации промзоны «ЗИЛ» в многофункциональную территорию и строительство Космического центра на территории ГКНПЦ Хруничева.

На восьмой строчке оказалась реализация проекта «ГЭС-2» — реконструкция исторического здания электростанции под культурное пространство. А на девятой — небоскребы делового района «Москва-Сити».

Заключительную позицию занял комплекс «Бадаевский». «Перед командой проекта стояла непростая задача — отреставрировать и приспособить под современное использование объекты культурного наследия, оставить архитектурный ансамбль завода видимым со стороны набережной и при этом создать на территории новой жилье и общественный пространства», — объяснил он.

Ранее стала известна стоимость знаменитого дома архитектора Мельникова. Сообщается, что первоначальная смета на дом составляла 22,5 тысяч рублей, а денег было — 10 тысяч.