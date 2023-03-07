Люди
14:54, 07 марта 2023
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Стилист назвала главный мужской запрос в Москве

Стилист рассказала о желании московских мужчин выглядеть «круто».

Стилист назвала главный мужской запрос в Москве
Фото: Unsplash

Главный мужской запрос в отношении одежды назвала «Мосленте» стилист Эльвира Янковская.

«Обычно их запрос звучит так: "Сделайте мне круто, и чтобы удобно было. Желательно побыстрее и прямо домой привезите"», — поделилась Янковская.

По словам стилиста, у клиентов, в отличие от клиенток, нет желания подчеркнуть индивидуальность с помощью одежды. К специалистам по подбору гардероба обращаются мужчины с нехваткой времени, отметила она.

Ранее москвичи назвали сумму своих расходов на одежду. «Сегодня для полного обновления гардероба москвичи готовы отдавать в среднем 500 тысяч рублей», — рассказала Янковская.

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