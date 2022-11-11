Жена священника раскрыла главный страх во время расставания с мужем

Свой главный страх во время расставания с мужем раскрыла «Мосленте» жена священника Николая Бабкина Алина. Она отметила, что как и многим молодые священникам и их супругам предстояло отправиться в один из сельских приходов. Так они попали в Белгородскую область.

«Сильнее всего мне тогда запомнилось, как страшно остаться одной на несколько месяцев в месте, к которому только начинаешь привыкать. Я родила первого ребенка, и когда нашей дочери было всего три месяца, мужу позвонили и сказали собираться в миссионерскую поездку на Чукотку. Примерно на полгода», — сказала Бабкина.

Трудность заключалась в том, что, по словам Алины, ей предстояло наладить и свою, и приходскую жизнь. Плюс к этому важно было сохранить отношения с мужем на расстоянии.

Ранее известный священник раскрыл секрет успешности мужчин. По словам Бабкина, мужчина всегда понимает, что надо рисковать, чтобы у семьи было самое лучшее, что без риска ничего не получится.