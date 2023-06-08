Названа обладательница главного голоса московского метро

Обладательница главного голоса московского метро была раскрыта в материале «Мосленты». Ею оказалась диктор Юлия Романова-Кутьина.

В интервью изданию она рассказала, что свой путь начала с работы в Детской редакции Всесоюзного радио, где вела передачи. После окончания школы она решила поучаствовать в конкурсе, в котором выбирали диктора для объявлений станций столичной подземки.

Однако, прежде чем стать диктором метрополитена, ей пришлось немного потренироваться. Как объяснили члены комиссии, звонкий детский голос не подходил для этой работы. Нужно было звучать чуть ниже, согласно особенностям подземной акустики. Для тренировок Юлии потребовалась неделя. Она справилась с задачей и стала диктором столичного метро.

Ранее москвичам показали озвучивающих станции метро людей.