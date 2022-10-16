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04:32, 16 октября 2022
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Раскрыты подробности гонений на евреев в советское время

Раскрыты подробности гонений на евреев в советское время
Фото: Николай Попов / РИА Новости

Подробности гонений на евреев в советское время раскрыл «Мосленте» переживший войну и несколько раз потерявшим свой дом 85-летний Михаил Груденберг. Он вспомнил, как во времена Великой Отечественной войны его отца забрали на фронт практически сразу после серьезной операции.

«А нас — меня, маму, бабушку — отправили в эвакуацию. Сначала — в Краснодарский край, а потом, как фашисты подошли к Кавказу, — через Сталинград, переправив через Волгу, в Восточную Сибирь», — рассказал он, отметив, что в то время ему было около пяти-шести лет.

Тогда Груденбергу пришлось столкнуться с тем, что нередко его называли «жиденком», однако, особо не обижали его. Реальные же проблемы, связанные с национальностью, начались у семьи в начале 1950-х, когда началось знаменитое «дело врачей». В те годы его отец, не имевший отношения к медицине, попал под массовые гонения на евреев.

«Его должны были исключить из партии, возможно даже посадить по какой-нибудь статье, превратить его в ничто», — вспоминает житель Подмосковья, отмечая, что даже друзья родственника, с которыми он тесно общался, тогда единогласно голосовали за принятия жестких мер в отношении него.

Несмотря на слежавшуюся ситуацию, отцу Груденберга удалось отделаться лишь строгим выговором и небольшим понижением в должности.

Ранее режиссер Олег Липовецкий, ставший художественным руководителем столичного театра «Шалом», назвал популярные среди евреев места столицы.

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