Россиянам назвали причину отказаться от горячих закусок на новогоднем столе

Причину отказаться от горячих закусок на новогоднем столе назвал россиянам в беседе с «Мослентой» популярный шеф-повар и блогер Константин Оганезов.

«Новый год — это долгая история. Люди собираются за столом и сидят часов шесть, общаются, говорят длинные тосты, вспоминают прошлое и фантазируют о будущем. И горячие закуски — это лишний напряг. Все, что подается горячим, быстро остывает и выглядит не очень аппетитно», — сказал шеф-повар.

Оганезов рекомендовал сделать выбор в пользу пяти-шести разных холодных закусок. По его словам, лучше для застолья на Новый год приготовить традиционные блюда: селедку под шубой, холодец и оливье. Из напитков он выделил морс и горячий глинтвейн.

Ранее была названа стоимость услуги по подготовке новогоднего стола в Москве. В столице перед праздником растет количество соответствующих запросов.