Появились новые подробности о состоянии госпитализированной певицы Власовой

Новые подробности о состоянии здоровья госпитализированной в Москве певицы, автора хита «Я у твоих ног» Наталии Власовой появились в СМИ. По данным StarHit, у артистки возникли осложнения во время операции — у нее отказали почки.

Источник из клиники сообщил, что хирургическое вмешательство прошло сложно, врачи во время операции остановили сердце звезды. На этом фоне у Власовой упало кровяное давление и перестали работать почки.

Теперь медики будут колоть певице препараты для повышения давления. Она все еще находится в отделении реанимации в медикаментозной коме.

Ранее 25 апреля сообщалось, что звезду подключили к аппарату ИВЛ. О ее госпитализации стало известно 24 апреля. Тогда певица потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. В больнице у нее выявили сердечную недостаточность и ввели в медикаментозную кому.