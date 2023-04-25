Звезду 90-х Наталию Власову подключили к ИВЛ

Звезду 90-х, певицу Наталию Власову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на пиар-менеджера артистки Андрея Карпова.

В ночь на вторник, 25 апреля, исполнительница хита «Я у твоих ног» перенесла операцию на сердце, рассказал Карпов. Состояние Власовой оценивается как стабильно тяжелое.

В понедельник, 24 апреля, певица потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. У нее выявили сердечную недостаточность, после чего госпитализировали. В медучреждении Власову ввели в медикаментозную кому и поставили диагноз ишемия.