Раскрыты подробности о графике работы столичных водителей мусоровоза

Подробности о графике работы столичных водителей мусоровоза в беседе с «Мослентой» раскрыл работник этой профессии Виталий Шехмирзов. Стало известно, что такие работники трудятся в Москве в основном вахтовым методом.

Водитель рассказал, что работает он шесть дней примерно по 12 часов, затем шесть дней отдыхает. По его словам, на работу он приезжает около шести утра, проходит медосмотр и проверяет исправность мусоровоза. Затем по маршрутному листу вместе с грузчиком объезжает нужный район и к шести часам вечера возвращается домой.

Ранее исполнитель роли Горшка в сериале «Король и Шут» рассказал о работе дворником.