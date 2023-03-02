Жители одного из районов Москвы назвали имена знаменитых соседей

Имена знаменитых соседей назвали в беседе с «Мослентой» жители столичного района Черемушки. По словам горожан, здесь жили и живут много знаменитостей, так как район считается достаточно элитным.

«У нас в Черемушках, где-то на Балаклавском проспекте раньше жил рэпер Slim (Владимир Мотылев, экс-участник группы Centr — примечание "Мосленты"). Еще здесь жила актриса Настя Задорожная из популярного в 2000-х сериала "Клуб"», — поделилась москвичка Маргарита.

Она добавила, что многие видели в Черемушках и актрису Анастасию Заворотнюк, актера Алексея Панина, многих участников проекта «Дом-2», лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова и юмориста Максима Галкина (признан иностранным агентом) (признан иностранным агентом). Кроме того, стало известно, что на территории района жила гимнастка Алина Кабаева и сейчас в это квартире проживает ее мать.

«Из знаменитых людей точно знаю, что здесь жил Владислав Третьяк — хоккеист и вратарь сборной СССР. У него квартира была в элитном ЖК "Царское село"», — добавил столичный житель Рифад.

Ранее были названы имена знаменитых соседей первого грузинского ресторана в Москве «Арагви». Заведение открылось в 1938 году в доме на улице Горького (нынешней Тверской).