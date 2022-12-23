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11:50, 23 декабря 2022
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Илья Авербух назвал имя будущего олимпийского чемпиона

Илья Авербух назвал имя будущего олимпийского чемпиона
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Имя будущего олимпийского чемпиона в беседе с «Мослентой» назвал фигурист, продюсер и хореограф в фигурном катании Илья Авербух. По его мнению, это юный спортсмен Николай Колесников, ставший победителем проекта «Ледниковый период. Дети».

«В своем возрасте мальчик уже владеет самыми сложными четверными прыжками. Я уверен, что в нем заложен потенциал олимпийского чемпиона», — заявил он.

Авербух добавил, что именно такие талантливые люди, как 13-летний Колесников, могут вернуть Россию на золотой пьедестал. Он сравнил юного спортсмена с такими мастерами, как Алексей Ягудин и Евгений Плющенко.

Ранее лучший возраст для начала занятия спортом назвал заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине Департамента здравоохранения Москвы Николай Бувалин.

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