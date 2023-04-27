Эдгард Запашный назвал имя своей любимицы

Имя своей любимицы в разговоре с «Мослентой» назвал директор Большого Московского цирка и один из самых известных дрессировщиков страны Эдгард Запашный. По его словам, это слониха по кличке Николь.

Запашный рассказал, что завести слона было его мечтой. Он отметил, что эти животные обладают прекрасным умом, тонкой душевной организацией и даже умеет скучать. В отличии от львов и тигров, слоны больше привязываются к человеку. Собеседник вспомнил, как однажды, когда он уехал на четыре дня, ему позвонила коллега и сообщила, что Николь злиться. Когда он вернулся в цирк животное сразу же успокоилось.

Запашный также рассказал, как на репетиции он несколько раз просил слониху поднять ногу, но она, как ему казалось, не выполняла команду. Тогда он случайно увидел, что оказывается Николь все это время держала поднятой заднюю ногу, но из-за габаритов ее тела этого было не видно. «Я тогда посмеялся от души, ну и поругал себя за невнимательность», — с юмором отметил дрессировщик.

Ранее, в декабре прошлого года, Эдгард Запашный раскрыл последствия нападения тигра.