«Хорошего парня Оззи мы вынуждены были отдать». Эдгард Запашный — об отношениях с братом, хищниками и любимой Николь
Эдгард Запашный — директор Большого Московского цирка и один из самых известных дрессировщиков страны. Он и его брат Аскольд знают о своих хищных артистах все. Где лучше жить тиграм — в цирке или на воле, почему некоторых животных приходится отдавать в зоопарк, кто такая Николь, за что ее так любит известный дрессировщик и как изменился в последние годы цирк — об этом и многом другом Эдгард Запашный рассказал «Мосленте». Ниже — его монолог.
О посещаемости цирков в России
В Москве, да и в целом по всей России, за последний год посещаемость цирков заметно выросла. Это связано с тем, что появилось много качественных шоу, которые меняют имидж, навязанный цирку. Раньше цирк считался искусством для небогатого и необразованного слоя людей. Сейчас это абсолютно не так. Шоу Большого Московского цирка и многие другие представления способствуют изменению сознания публики.
Есть и другие факторы. С уходом Голливуда популярность кинотеатра сильно упала. Люди ищут новые возможности развлечься, думают, куда сходить на выходных с семьей. Цирк в этом плане становится отличной альтернативой.
Еще один аспект — изменение туристических маршрутов. Очевидно, что международный туризм для россиян несколько изменился по политическим причинам. Стали появляться хорошие внутренние маршруты, курорты, места для отдыха. Люди стали чаще путешествовать внутри страны, поэтому во время отпуска они все чаще стали заходить к нам в гости.
О работе с братом и разнице полномочий
Я возглавляю Большой Московский цирк, а мой брат Аскольд — его художественный руководитель. Полномочия у нас разные, но это всех устраивает.
Никогда у нас не было неразрешимых конфликтов. Мы хорошо знаем друг друга, доверяем друг другу, понимаем, кто на что способен. Когда мне предложили пост директора цирка, я сразу решил, что пост худрука предложу Аскольду. О своем решении я еще ни разу не пожалел. Все вопросы мы решаем сообща. Да, иногда можем поспорить, подискутировать, но всегда приходим к общему знаменателю.
Моему брату всегда хочется делать спектакли масштабные, высокобюджетные, но времена бывают разные. Несколько раз я просил его подуспокоить свой пыл, так как у цирка были финансовые трудности. Я сейчас говорю о периоде после пандемии, когда мы медленно уходили от ограничений. Некоторое время наш цирк работал в убыток.
О женщинах в профессии
Если говорить про дрессуру хищных животных, то, конечно, женщине здесь будет тяжело. Я говорю сейчас даже не о физической подготовке и выносливости. Твоя физическая форма в принципе не является основой для успешной работы. Основа — это как раз твердость характера, внутренний стержень. Женщины в хорошем смысле слова — более мягкое, уступчивое и сговорчивое создание. В работе с опасными животными на первом месте стоит твоя решительность и жесткость. С ними надо разговаривать тем языком, который им понятен. Животное насквозь видит, где ты готов сломаться психологически.
Чаще всего за успешной женщиной-дрессировщицей всегда стоит крепкий мужчина. Рядом с Ириной Бугримовой был Буслаев, рядом с Маргаритой Назаровой был Константиновский, рядом с Кариной Багдасаровой сначала был ее отец, а затем брат, рядом с Натальей Губановой стоит Андрей Широкалов. Примеры можно приводить бесконечно. Я считаю, что женщине одной, как истинной солистке, с хищниками будет крайне тяжело. Особенно со львами, которые признают только власть, мощь, решительность, силу. Этому зверю нужно показать серьезный авторитет. Мужчине будет легче занять эту позицию.
О животных в цирке, зоопарке и дикой природе
В цирке животные живут в 2-3 раза дольше, чем в дикой природе. И это не я утверждаю, а ученые. Почему? Много факторов. Это и правильное питание на протяжении всей жизни, и его доступность, и отсутствие тяжелых травм во время охоты. В дикой природе тигр может серьезно пораниться даже о ветку. Или, например, встретил лев в первый раз в жизни ежа, решил попробовать и занес себе какую-нибудь инфекцию. В цирке такие ситуации исключены.
Кстати, в дикой природе у хищников развит каннибализм. Голодное животное бросится на кого-угодно — и на своего родственника, и на старика, и на ребенка. Лишь бы пропитаться.
А если сравнивать цирки и зоопарки, то в цирках животные живут дольше, так как присутствует постоянная мозговая активность, которая сильно повышает их жизненный тонус. Об этом говорил еще Николай Дроздов.
Об особенностях цирковых животных
К каждому животному в цирке мы относимся индивидуально, знаем все их пристрастия, фобии и другие особенности. Например, у нас есть три льва: Филипп, Дэвид и Бона. Казалось бы, все львы, тем более в одной семье, должны жить мирно, но у нас произошло разделение. Филипп не захотел принимать в свою стаю Дэвида и Бону, а вместо этого подружился с двумя тиграми: Томасом и Борпетом. Вот они втроем великолепно ладят. Борпет и Томас — родные братья. Иногда они между собой дерутся, а Филипп их разнимает, раскидывает их по разным углам. Это, можно сказать, аномальное поведение. Вообще тигры и львы не пересекаются в природе, а вот у нас в цирке такое оказалось возможно.
Тигр Рикки, например, вообще эгоист и полный индивидуал. Он ни с кем не общается, живет один, ему вот так комфортно. Мы иногда занимаемся сведением взрослых и молодых животных. Если какой-нибудь молодой тигр по доброте душевной подойдет к Рикки, то непременно будет отвергнут. Рикки сразу укажет ему на место и даст пару затрещин.
О животных, которые не поддаются дрессировке
Чтобы животное стало хорошим, стабильным артистом, на его дрессировку надо потратить около трех лет. Вот с этим зверем уже можно работать, не будет проблем с дисциплиной. Бывают особенно талантливые животные, которые уже через год работы отлично себя показывают.
Несколько животных мы с братом вынуждены были отдать. Например, лев Фрэнк просто не поддался дрессуре. Это был один из первых двух белых львов, которые попали на территорию России. Мы их привезли из Южной Африки.
У льва были проблемы с умственным здоровьем. Я его называл «лев с чудинкой». Он жил в своем мире и искренне не понимал, чего от него хотят. Когда он вырос, непонимание превратилось в агрессию. Так ни одного представления Фрэнк и не отработал.
Другое животное, хорошего парня Оззи, который научился куче трюков и даже отработал несколько представлений, мы вынуждены были отдать, так как он никогда не защищал себя. Были попытки нападения на него со стороны других животных, но он не давал сдачи. Мы с Аскольдом просто побоялись, что его кто-то когда-нибудь просто задушит. В итоге Оззи отправился в зоопарк.
Об агрессивных животных и способах работы с ними
Если животное становится агрессивным во время выступления, на это может повлиять много факторов. Надо понять, почему оно повело себя таким образом. Нужно ли на следующей репетиции проиграть эту ситуацию снова или лучше дать ему возможность забыться и отвлечься?
Например, Рикки — тигр с очень тонкой душевной организацией, его легко напугать. Бесполезно тут выбивать клин клином. Ему помогает возможность забыться. Недели две-три мы его не трогаем, не нагружаем тренировками. А есть тигры, которым лучше на следующую же репетицию предоставить те же условия, чтобы они еще раз посмотрели, прочувствовали, понюхали, познакомились с раздражителем: реквизитом или светом.
О своей любимице
Сейчас я очень рад, что у меня есть слониха Николь. Во-первых, у меня никогда раньше не было слонов, и я долго об этом мечтал. Во-вторых, она окунула меня в совершенно другой мир. Слоны — удивительные животные, очень умные, обладающие невероятно тонкой душевной организацией, несмотря на свои габариты. Слоны отличаются от львов и тигров тем, что они больше привязываются к человеку. Они даже могут начать по тебе скучать. Меня однажды не было четыре дня, мне звонит коллега и говорит: «Эдгард, Николь начинает злиться». Я приехал, и она тут же успокоилась. Скучала.
Однажды мы с Николь репетировали номер. Я подхожу к ней и говорю: «Подними ножку». Она стоит, смотрит мне преданно в глаза, но ногу не поднимает. Я ей повторяю: «Подними ножку!» Она слушает, уши на меня направила, но не поднимает. Я не понимаю в чем дело, постучал ей палочкой по ноге. Вижу, что она внимательно меня слушает, но почему-то команду не выполняет. Две-три минуты я искренне не понимал, в чем дело. Оказывается, она уже давным-давно заднюю ногу подняла, тянет ее изо всех сил, а я просто не видел и ждал, пока она поднимет переднюю. Я тогда посмеялся от души, ну и поругал себя за невнимательность.
О том, как переносить смерть животных
Я прекрасно понимаю, что век тигров и львов гораздо меньше моего. Смерть животного — всегда непростой момент. Конечно, ты привыкаешь, привязываешься. В среднем мы 16-18 лет проводим вместе. Ты знаешь все про это животное.
Последние годы просто заботишься о нем, как о старичке. Последние год-два тигр может уже не выступать, так как ему тяжело. Глазами он все еще молодой, а тело дряхлеет… Вроде ему иногда самому хочется себя проявить, запрыгнуть на тумбу, а он уже не может. Тяжело их отпускать. Но надо понять, что мир придуман не нами, Создатель так решил. Значит, так нужно.