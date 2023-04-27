«Хорошего парня Оззи мы вынуждены были отдать». Эдгард Запашный — об отношениях с братом, хищниками и любимой Николь

О посещаемости цирков в России

В Москве, да и в целом по всей России, за последний год посещаемость цирков заметно выросла. Это связано с тем, что появилось много качественных шоу, которые меняют имидж, навязанный цирку. Раньше цирк считался искусством для небогатого и необразованного слоя людей. Сейчас это абсолютно не так. Шоу Большого Московского цирка и многие другие представления способствуют изменению сознания публики.

Есть и другие факторы. С уходом Голливуда популярность кинотеатра сильно упала. Люди ищут новые возможности развлечься, думают, куда сходить на выходных с семьей. Цирк в этом плане становится отличной альтернативой.

Еще один аспект — изменение туристических маршрутов. Очевидно, что международный туризм для россиян несколько изменился по политическим причинам. Стали появляться хорошие внутренние маршруты, курорты, места для отдыха. Люди стали чаще путешествовать внутри страны, поэтому во время отпуска они все чаще стали заходить к нам в гости.