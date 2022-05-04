Московский фитнес-тренер отметил любовь иностранцев к спорту

Организатор занятий по фитнес-футболу Евгений Коченгин рассказал «Мосленте» о людях, приходящих к нему на тренировки. Он отметил, что среди них есть много иностранцев.

Тренер подчеркнул, что проводит занятия для всех желающих, многие из которых — новички. Среди любителей спорта — японцы, французы, камерунцы и индусы, отметил Коченгин. «Можно сказать, что мы сформировали интернациональную сборную», — заключил организатор занятий.

Герой интервью рассказал, что на его тренировки приходят не «ради голов и очков», а для удовольствия и поддержки формы. «Как раз профессионалы нам и не нужны. У нас занимаются обычные люди», — подчеркнул он.

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