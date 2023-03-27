Автор книги о советских панках вспомнил об искренности панк-художников 80-х

Об «эпохе искренности» и «экономической Хиросиме» для художников в СССР вспомнил в интервью «Мосленте» художник, организатор выставок, автор книги «Типа панки» Миша Бастер. По его словам, в конце 80-х художники, относившиеся к панкам, пережили тяжелое испытание.

По воспоминаниям Бастера, панк-искусство в эпоху Перестройки было совершенно бескорыстным. Его невозможно было монетизировать, поэтому творческий процесс был свободен от экономического давления. В то время даже самые обычные вещи могли стать предметами искусства. «Мой старший товарищ Олег Котельников мог запросто выбить дверь или отломать ее от шкафа в гостях, нарисовать на ней картину, вручить хозяевам и пойти дальше», — привел один из примеров герой интервью.

Объектом творчества могло стать все, что угодно. Но в конце 80-х ситуация кардинально изменилась. «В 1988 году случился московский "Сотбис", и многие художники, осознав, что работы могут продаваться за полмиллиона долларов, сошли с ума. Это был взрыв, как в Хиросиме, только культурно-экономическая бомба упала»», — пояснил писатель.

По его словам, в итоге многие творческие люди впали в ступор и были не способны создавать что-то новое, потому что рассматривали искусство теперь с позиций его стоимости для покупателей и собственной известности. Это привело к тому, что бескорыстный дух, которым отличалась панковская среда, испарился. «Не знаю, сколько должно пройти времени и что случиться, чтобы культурная среда опять словила этот былой дух», — заключил он.

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