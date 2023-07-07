Психолог раскрыла источник мифов о настоящей дружбе

Фильмы и игры источниками формирования представления о настоящей дружбе в детстве назвала в беседе с «Мослентой» психолог, создатель фонда помощи жертвам насилия «Птицы» Наталья Никифорова.

«Наше восприятие любых отношений поначалу строится на мифах, которые мы впитываем с детства. Мы наполняемся ими, когда смотрим мультики и фильмы, читаем книги, играем в игры», — сказала специалист.

По словам специалиста, в детстве мы ограничены в выборе тех, с кем можем дружить, причем чаще всего территориально. Например, дети знакомятся во дворе, на даче, саду, школе и считают, что эта связь навсегда. По мере взросления человек начинает выбирать окружение по интересам и получать более сложные навыки коммуникации.

Несмотря на то, что схемы взаимодействия меняются, детские мифы о настоящей дружбе из любимых историй оказывают влияние на протяжении всей жизни. «И вот с этим набором наших внутренних мифов мы идем во взрослую жизнь, чтобы буквально в нее врезаться. Она ведь сильно отличается от наших о ней представлений», — сказала Никифорова.

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