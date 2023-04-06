Анастасия Волочкова раскрыла источники финансирования своих выступлений

Источники финансирования своих выступлений в российских регионах в беседе с «Мослентой» раскрыла звезда российского балета Анастасия Волочкова.

По словам знаменитости, она часто получает негативные комментарии в свой адрес о якобы расточительстве регионального бюджета на свои шоу. Однако артистка опровергла этот факт, отметив, что все свои выступления финансируются из средств, имеющихся у нее в личном пользовании

Кроме того, с бюджетом на спектакли помогают неравнодушные к искусству и культуре люди. Также со стороны содействуют с транспортом, декорациями и питанием для детей, отметила балерина.

Ранее была раскрыта стоимость подмосковного особняка Анастасии Волочковой.