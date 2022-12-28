Столичный шеф-повар перечислил изменения на новогоднем столе за последние 10 лет

Изменения на новогоднем столе за последние 10 лет перечислил «Мосленте» популярный столичный шеф-повар и блогер Константин Оганезов. По его словам, классические рецепты салатов и горячего остались неизменными, но изменился формат праздничных закусок.

«На наших столах появились красивые сырные тарелки: люди научились есть сыр с медом и джемом. Мы уже давно пережили эпоху, когда на новогодний стол из фруктов клали только апельсины и яблоки. Больше внимания стали уделять овощам и блюдам из них», — рассказал повар.

По словам Оганезова, праздничное меню стало разнообразнее. Люди по-прежнему готовят салат оливье с майонезом, но в качестве альтернативы подают на стол и легкий салат из овощей, заправленный растительным маслом.

Ранее о подготовке организма к новогоднему застолью рассказала дипломированный нутрициолог Анастасия Разбойникова. Проще пережить этот «пир горой», если позаботиться обо всем заранее, подчеркнула она.