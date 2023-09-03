Известный актер раскрыл подробности отношений с Кончаловским и Лановым

Подробности отношений с режиссером Андреем Кончаловским и актером Василием Лановым «Мосленте» раскрыл советский артист Владимир Конкин.

Собеседник рассказал, что у Кончаловского снимался в фильме «Романс о влюбленных». Коллеги по цеху не виделись 20 лет, однако, по словам Конкина, отношения между ними остались дружескими.

С Василием Лановым, по признанию Конкина, общение было достаточно натянутым. Однако, после 2000 года, когда артисты начали выступать на одной сцене, отношения между ними наладились.

Ранее звезда «Место встречи изменить нельзя» высказался о других картинах Говорухина.