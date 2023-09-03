Звезда «Место встречи изменить нельзя» высказался о других картинах Говорухина

О кинокартинах режиссера Станислава Говорухина в интервью «Мосленте» высказался 72-летний актер, звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин.

Артист отметил, что снявший этот фильм Говорухин сделал картину на все времена и для всех народов. «И памятники стоят нашим героям — Шарапову и Жеглову, и фильм повторяют каждый месяц», — подчеркнул актер.

При этот Конкин, говоря о съемках в «Место встречи изменить нельзя», отметил, что сейчас видит много недостатков в своей игре в роли Шарапова. Он признался, что сейчас бы многое исправил. К остальным фильмам Говорухина артист относится спокойно. «Ну, посмотрел и посмотрел», — сказал он.

Ранее советский актер Конкин поделился воспоминаниями о первом приезде в Москву.