Известный рок-музыкант раскрыл смысл счастья

Создатель и бессменный лидер знаменитой рок-группы «Воскресение» Алексей Романов в беседе с «Мослентой» раскрыл свой смысл счастья.

«Вообще счастье для меня — это причастность, определенность, а несчастье — обездоленность», — поделился музыкант с изданием. Он также добавил, что ощутить счастье — это настоящее везение и заслужить его невозможно.

Отвечая на вопрос от том, может ли быть счастлив человек во сне, как пелось в одной из его знаменитых песен, Романов ответил, что во сне всякое бывает.

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