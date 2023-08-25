19:28, 25 августа 2023
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Известный рок-музыкант раскрыл смысл счастья
Лидер рок-группы «Воскресение» раскрыл свой смысл счастья.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Создатель и бессменный лидер знаменитой рок-группы «Воскресение» Алексей Романов в беседе с «Мослентой» раскрыл свой смысл счастья.
«Вообще счастье для меня — это причастность, определенность, а несчастье — обездоленность», — поделился музыкант с изданием. Он также добавил, что ощутить счастье — это настоящее везение и заслужить его невозможно.
Отвечая на вопрос от том, может ли быть счастлив человек во сне, как пелось в одной из его знаменитых песен, Романов ответил, что во сне всякое бывает.
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