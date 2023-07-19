Ваня Дмитриенко рассказал о сближении с семьей Сергея Жукова

17-летний певец, известный своим хитом «Венера-Юпитер», Ваня Дмитриенко в интервью «Мосленте» рассказал о сближении с семьей артиста Сергея Жукова.

Известно, что Дмитриенко сыграл одну из главных ролей в сериале «Плакса», продюсером которого выступил лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. По словам молодого исполнителя, с Жуковым он был знаком уже давно и даже выступал на его сольном концерте. Однако более близкое общение началось после того, как музыканты случайно пересеклись в самолете, который выполнял десятичасовой перелет. Тогда же артисты впервые обсудили съемки нового сериала.

На съемках Дмитриенко познакомился с дочерью Жукова Никой, которая играла в сериале главную роль. «С ней мы сразу нашли общий язык, почувствовали друг друга и отлично сработались. Она очень комфортный человек, талантливая девчонка», — отметил в интервью артист.

Ранее стало известно о возлюбленной певца Вани Дмитриенко.