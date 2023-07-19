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20:40, 19 июля 2023
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Известный тиктокер назвал главный подарок на свое совершеннолетие

Блогер Дмитриенко заявил, что главным подарком на 18 лет станут водительские права.

Известный тиктокер назвал главный подарок на свое совершеннолетие
Фото: предоставлено Ваней Дмитриенко

Главный подарок на свое совершеннолетие назвал в интервью «Мосленте» известный тиктокер и блогер Ваня Дмитриенко, которому исполнится 18 лет предстоящей осенью.

Он заявил, что больше всего ждет момента, когда сможет использовать водительские права и официально сесть за руль. Дмитриенко отметил, что уже купил себе машину.

Сейчас 17-летняя звезда интернета убежден, что возраст не способен сильно поменять человека.

Ранее звезда сериала «Плакса» Дмитриенко назвал свое место силы в Москве. Им оказалась скамейка у Храма Христа Спасителя в центре города.