Блогера Хилми оставили под арестом из-за драки во «Вкусно — и точка»

Мосгорсуд оставил без изменения вынесенное ранее решение об аресте на 12 суток блогера-трансгендера Хилми, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Мосгорсуд оставил без изменения арест Хилми. Постановлением Симоновского районного суда города Москвы блогеру назначено наказание в виде ареста на 12 суток», — говорится в сообщении.

Решение об аресте блогера из-за драки во «Вкусно — и точка» было принято Симоновским районным судом 13 июля. Его обвинили в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка.

Кроме того, Хилми подозревают в изготовлении порнографии.