Популярный телеведущий раскрыл причину особой любви к капусте кимчи

О спасшей его от голода в Москве корейской капусте кимчи рассказал «Мосленте» известный телеведущий Дмитрий Дибров.

Из родного Ростова-на-Дону он переехал в столицу в начале 1980-х. Первое время он жил в общежитии вместе с Сергеем Цоем, который потом стал известным журналистом, телеведущим и политиком.

«Было трудно! В том числе для желудка. Потому что полки в магазинах были пустые. Единственное, что всегда можно было купить — это банки с дальневосточной морской капустой с омерзительным запахом. Это не то, что вам в суши-баре сегодня подадут», — рассказал Дибров.

По его словам, пережить первую зиму в Москве ему помогла капуста кимчи, которую Цою присылали родственники.

«Я теперь везде, где только встречу кимчи, немедленно себе ее заказываю в память о том времени», — признался собеседник «Мосленты».

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