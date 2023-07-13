«Месяц назад мы похоронили Останкинскую телебашню». Дмитрий Дибров — о переезде в Москву, «взглядовцах» и новых проектах

О стендапе на защите диплома и таинственной записке

Я прекрасно помню свой переезд в Москву. История почти мистическая. Она иллюстрирует идею о том, что нужно каждую секунду нравиться судьбе. Нельзя позволить себе выходить из дома расхлестанным. Даже и дома находясь, нельзя позволять себе быть лентяем, неряхой, алкоголиком. Ты не знаешь, когда и чьими глазами судьба будет смотреть на тебя. Я это проверил на себе.

22 июня 1981 года я защитил диплом. Моя работа была посвящена выразительным средствам ведущего теле- и радиопередач. Ну, это смешно! Что я такого удивительного должен был написать? Чтобы не сойти с ума от скуки и занудства, я решил превратить защиту своего диплома в некий стендап про ужасное советское телевидение. Оно и правда было кошмарным, скучным и насквозь лживым. Все в аудитории хохотали! Руководитель поставил мне пятерку, и я довольный вышел с факультета, не имея никакого представления о том, куда я буду распределен.