Люди
09:12, 19 января 2023
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Клирик столичного храма сравнил себя с Моргенштерном

Клирик столичного храма сравнил себя с Моргенштерном
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сравнил себя с рэпером Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) в беседе с «Мослентой» клирик столичного храма святителя Николая Мирликийского в Отрадном, известный священник-блогер Николай Бабкин. По его словам, зачастую люди не принимают и испытывают ненависть к тем, кто не боится проявить себя и свои эмоции.

«Не хотелось бы сравнивать себя с Моргенштерном, но ему за то же самое достается. Он людей по полной провоцирует, и делает это сознательно. Глядя на него, народ злится, потому что возникает вопрос: почему это ему так вообще можно? Это что за бесовщина такая?» — сказал настоятель храма.

Как уточнил Бабкин, он понимает все эти чувства, эмоции и возмущение людей, в том числе в его адрес. При этом священник добавил, что не обязан соответствовать чьим-то представлениям. К тому же все хейтеры даже ничего о нем не знают и не читают блог.

Ранее известный священник дал совет по грамотной реакции на грубость в храме.

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