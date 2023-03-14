Ставший знаменитым таксист поделился историей конфликта с крупным агрегатором

О конфликте с крупным агрегатором такси «Яндекс» рассказал получивший известность в соцсетях и СМИ московский таксист Ахмед Садакиев. Своей историей он поделился с «Мослентой». Он пояснил, что агрегатор заблокировал его аккаунт после одного из заказов.

«Села молодая девушка с маленькой собачкой. Я удивился, спросил: что ж вы, девушка, не предупредили, что с питомцем поедете? Но отказываться от заказа не стал. И ей сказал: разве можно такую милую девушку с такой собачкой не довезти?» — рассказал ставший знаменитым водитель такси.

Во время поездки Садакиев проникся к маленькой собаке и даже один раз погладил ее. Завершив поездку на положительных эмоциях, через некоторое время аккаунт таксиста заблокировали «до выяснения всех обстоятельств». Оказалось, что девушка написала жалобу на таксиста, но что именно ей не понравилось, Садакиев так и не смог узнать.

Как таксист не пытался восстановить свой аккаунт, ни общение с руководством, ни даже обращение на телевидение не помогло решить проблему. После этого ему выплатили небольшую компенсацию, но Ахмед не сдавался и объявил голодовку.

«Это тоже не помогло. Так что я теперь просто работаю через InDraiver. Он был моей запасной подработкой, а теперь — основной. Так меня "Яндекс" и не вернул на линию», — заключил он.

Ранее стало известно, что родившийся в Ингушетии Ахмед Садакиев попал в сложную жизненную ситуацию и едва не умер в московской больнице, куда попал в состоянии комы. После этого мужчина стал волонтером и теперь бесплатно помогает добраться от аэропорта к больнице прибывающим на лечение в столицу людям.