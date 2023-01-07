Стало известно о тяжелом состоянии Никиты Михалкова

О тяжелом состоянии находящегося в реанимации московской больницы известного российского режиссера Никиты Михалкова сообщила в своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская. Стало известно, что состояние продюсера все еще стабильно тяжелое.

«Никита Сергеевич в реанимации, состояние по-прежнему тяжелое. Сейчас не время уходить. Люблю, ценю и уважаю, желаю только одного — чтобы выздоровел!» — написала артистка.

Ранее сообщалось, что 77-летний кинодеятель и телеведущий Михалков находится в реанимации московской больницы № 52, куда его перевели из ГКБ № 67. Об экстренной госпитализации режиссера стало известно вечером 5 января. По информации ряда СМИ, Михалков поступил в больницу с COVID-19.