Появилась информация о проблемах с глазами у Романа Костомарова

Появилась информация о проблемах с глазами у фигуриста Романа Костомарова. После перенесенных инсультов у олимпийского чемпиона по танцам на льду сильно отек глаз, он требует постоянного промывания и лечения. Но, по мнению источника «Пятого канала», отек не угрожает зрению пациента.

«Офтальмологи наблюдают, чтобы не было сильного глазного давления, плюс отек дает помутнение, так что каких-то прогнозов делать не надо. Как только отек начнет спадать, нужно будет смотреть. И не просто на реакцию на свет, а на аппарате проверить», — цитирует телеканал свой источник.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что Костомарова госпитализировали на пятые сутки болезни с высокой температурой и стремительно ухудшающимся состоянием. У спортсмена диагностировали тотальное поражение легких, в связи с чем его подключили к ИВЛ и ЭКМО.

Клинико-лабораторные показатели фигуриста говорили о минимальном шансе на выживание. Единственным вариантом спасти его жизнь оказались хирургические коррекции, решение о проведении которых принимались совместно с самим Костомаровым и его семьей. В клинике спортсмен, состояние которого оценивается как стабильно тяжелое, перенес два инсульта.