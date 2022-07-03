Врач-косметолог заметила изменившееся отношение мужчин к своей красоте

Изменившееся отношение мужчин к своей красоте заметила врач-дерматовенеролог, косметолог, заведующая отделением косметологии отдела оказания специализированной медицинской помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева. Об этом она рассказала в беседе с «Мослентой».

«Приятно осознавать, что сейчас все больше мужчин самого разного возраста и достатка начинают заботиться о том, как они выглядят. В последнее время к нам приходят много молодых людей 18-19 лет, у которых еще остаются проявления акне. Большинство таких пациентов приходят сами, но иногда на прием их записывают мамы», — поделилась Колчева.

Врач рассказала, что недавно к ней на прием пришел 19-летний юноша. «Когда мы уже заканчивали и снимали остатки маски, я как-то машинально пошутила: "Надо все снять до конца, а то мужики не поймут". Но молодой человек совершенно серьезно ответил: "Почему не поймут? У меня все друзья давно ходят к косметологам. Я последний остался". Мне, если честно, было очень приятно, потому что это отлично передает отношение молодого поколения к своей внешности», — призналась собеседница «Мосленты».

Мужчины более высокого статуса — управленцы или бизнесмены — часто приходят к косметологам на процедуры по омоложению кожи, продолжила Колчева. «Сейчас глубокие морщины в области лба и неухоженный вид не соответствуют их положению в обществе и образу жизни. Это стало настолько же важно, как белая рубашка с чистым воротничком», — рассказала она.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Борис Мирошниченко рассказал, какой уходовой косметикой необходимо пользоваться мужчинам.