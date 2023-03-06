Специалист призвал строить новые мечети в Москве ближе к центру

Если и строить в столице новые мечети, то места для них нужно выбирать ближе к центру. К этому в беседе с «Мослентой» призвал социальный антрополог Дмитрий Опарин. Он отметил, что при правильном проектировании и архитектуре мечеть может стать украшением любого района.

В конце февраля в социальных сетях распространился слух о строительстве новой мечети в Косино-Ухтомском районе, на берегу Святого озера. Информация подтверждения не нашла. На месте, которое местные жители приняли за стройплощадку нового исламского центра, возводят ТПУ. Дмитрий Опарин считает, что на этой территории мечети быть не может, потому что место для ее строительства неподходящее.

«Не знаю, кто распускает этот слух, но есть предположение, что это не мусульмане, а люди, не заинтересованные в строительстве мечетей. Они хотят накалить обстановку, накрутить общественное мнение, дать повод говорить, что горожане выступают против мечетей», — считает он.

Ранее в сети распространись слухи, что в московском районе Косино-Ухтомское построят крупнейшую мечеть. Горожане разделились на два лагеря: кто-то выступил против. а кто-то поддержал эту идею. Официального подтверждения о строительстве новой мечети в столице пока не было.