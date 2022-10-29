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09:20, 29 октября 2022
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Оксана Федорова заявила о кризисе российского телевидения

Оксана Федорова заявила о кризисе российского телевидения
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

О кризисе российского телевидения «Мосленте» заявила известная телеведущая, в прошлом «Мисс Вселенная» и основательница благотворительного фонда Оксана Федорова. По ее словам, со времен ее детства на телеэкранах многое изменилось.

«Это можно заметить по тому контенту, который мы видим на экранах. В приоритете оказывается то, что вызывает у зрителя негативные эмоции», — сказала Федорова.

По мнению телеведущей, на данный момент на отечественном ТВ практически нет качественного, транслирующего правильные ценности контента. Она отметила, что во многом именно поэтому дети сидят в социальных сетях и практически не смотрят телевизор.

Ранее современное телевидение раскритиковал ведущий популярных шоу Валдис Пельш. Он сравнил цели нынешних телепродюсеров с теми, которые ставились при создании программ 30 лет назад.

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