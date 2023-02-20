Стало известно о дальнейшем лечении Николая Сванидзе

О дальнейших планах на лечение журналиста Николая Сванидзе ТАСС рассказал глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. По его словам, 67-летний Сванидзе продолжил лечение в другой стране.

«У меня нет прямого контакта с родственниками, но я знаю из разных источников, что ему стало легче в российской клинике, после чего родственники приняли решение перевести его в больницу в Израиле, где он продолжает лечение», — рассказал Соловьев.

О госпитализации журналиста стало известно в понедельник, 6 февраля. По данным СМИ, он попал в больницу с воспалением легких. Позднее сообщалось, что в его состоянии наметились улучшения, но о полном выздоровлении речи пока не идет.