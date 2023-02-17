Раскрыты подробности о здоровье госпитализированного Николая Сванидзе

Подробности о здоровье 67-летнего журналиста Николая Сванидзе, госпитализированного в Москве, раскрыл Telegram-канал «112». Стало известно, что Сванидзе перевели в другую клинику.

В состоянии журналиста наметились улучшения, но о полном выздоровлении речи пока не идет, сообщил источник. Кроме того, у пациента имеется серьезное хроническое заболевание, практически не поддающееся лечению. Родственники Сванидзе приняли решение перевести его в другую больницу.

О госпитализации журналиста стало известно в понедельник, 6 февраля. По данным СМИ, он попал в больницу с воспалением легких. Позднее источник сообщил, что врачи вывели пациента из медикаментозного сна, но состояние Сванидзе до сих пор стабильно тяжелое.