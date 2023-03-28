Жителям столицы показали легендарный костюм Андрея Миронова

Легендарные костюмы советского актера театра и кино Андрея Миронова для роли Фигаро показали на выставке «Дом культуры СССР», которая проходит в столице и завершится уже в это воскресенье, 2 апреля. Из материала «Мосленты» стало известно, чем уникальны эти костюмы.

Наряд для Миронова был создан известным российским модельером Вячеславом Зайцевым. Несмотря на то, что артист играл в костюме более 18 лет, он отлично сохранился: шерстяная ткань и отделка выглядят почти новыми.

У посетителей выставки есть уникальна возможность увидеть два варианта костюма (черный и белый), в которых Миронов исполнял роль Фигаро, в «Манеже», куда их привезли из музея-квартиры Мироновых-Менакера и музея-квартиры Валентина Плучека.

Ранее сообщалось, что гости выставки «Дом культуры СССР» смогут увидеть более 700 предметов, символизирующих искусство советского времени.