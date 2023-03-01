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11:30, 01 марта 2023
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Леонид Рошаль начал работать из больничной палаты

Леонид Рошаль начал работать из больничной палаты
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, госпитализированный в конце февраля в Москве, начал вести работу из больничной палаты, сообщила изданию Zvezdanews его помощница Наталия Золотовицкая.

«Он уже приступил к работе в онлайн-режиме», — рассказала журналистам Золотовицкая, отметив, что доктора перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние остается удовлетворительным.

Ранее стало известно, что состояние 89-летнего доктора Рошаля стабилизировалось после проведенной операции. Его госпитализировали в конце февраля с перелом шейки левого бедра.

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