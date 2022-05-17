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Известная летчица рассказала о своем старте в самолетном спорте

Известная летчица рассказала о своем старте в самолетном спорте
Фото: Victor Lisitsin / Globallookpress.com

О своем старте в самолетном спорте «Мосленте» рассказала семикратная чемпионка мира, занесенная в книгу Гиннеса как самая титулованная летчица мировой спортивной авиации Светлана Капанина.

«Иногда я шучу, что пилотом стала совершенно случайно. Все началось с парашютных прыжков. Я всегда хотела прыгнуть, чтобы ощутить то самое чувство страха перед шагом в небо. В итоге, я записалась на самолетный спорт и стала летать. Мне понравилось настолько, что это продолжается почти 35 лет. Юбилей буду праздновать в следующем году», — поделилась летчица.

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По словам спортсменки, исполнение фигур высшего пилотажа онавпервые увидела прямо из кабины самолета, когда ее решил прокатить будущий тренер. После испытанных эмоций, Капанина решила научиться выполнять это сама.

«Никто мне препятствовать не стал. Узнав, что я собираюсь стать летчицей, мама сказала: "Даже если ты полетишь в космос, я ничему не удивлюсь"», — рассказала чемпионка мира.

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