Известная летчица рассказала о своем старте в самолетном спорте

По словам спортсменки, исполнение фигур высшего пилотажа онавпервые увидела прямо из кабины самолета, когда ее решил прокатить будущий тренер. После испытанных эмоций, Капанина решила научиться выполнять это сама.

«Никто мне препятствовать не стал. Узнав, что я собираюсь стать летчицей, мама сказала: "Даже если ты полетишь в космос, я ничему не удивлюсь"», — рассказала чемпионка мира.

Ранее российская летчица Ольга Олехник оценила количество женщин в авиации.