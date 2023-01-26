Раскрыты подробности поведения Николая Баскова в реальной жизни

Подробности поведения исполнителя Николая Баскова «Мосленте» раскрыл певец Алекс Малиновский.

«Амплуа Николая на сцене и его поведение в жизни — разные вещи. Мы привыкли видеть его на экране и в зале балагуром, настоящей звездой, сияющим человеком. Но в жизни это очень глубокий человек, занимающийся благотворительностью, философски настроенный», — рассказал Малиновский.

По словам собеседника, Басков верит в Бога и соблюдает религиозные предписания, держит посты и помогает людям. Однако шоумен не кичится своими действиями, поэтому многие не знают, каким он является вне сценического амплуа, отметил исполнитель.

Ранее, в декабре прошлого года, стало известно, что Николай Басков перенес операцию на ноге.