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23:32, 26 января 2023
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Раскрыты подробности поведения Николая Баскова в реальной жизни

Раскрыты подробности поведения Николая Баскова в реальной жизни
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Подробности поведения исполнителя Николая Баскова «Мосленте» раскрыл певец Алекс Малиновский.

«Амплуа Николая на сцене и его поведение в жизни — разные вещи. Мы привыкли видеть его на экране и в зале балагуром, настоящей звездой, сияющим человеком. Но в жизни это очень глубокий человек, занимающийся благотворительностью, философски настроенный», — рассказал Малиновский.

По словам собеседника, Басков верит в Бога и соблюдает религиозные предписания, держит посты и помогает людям. Однако шоумен не кичится своими действиями, поэтому многие не знают, каким он является вне сценического амплуа, отметил исполнитель.

Ранее, в декабре прошлого года, стало известно, что Николай Басков перенес операцию на ноге.

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