Лидер «Морального кодекса» обвинил радиоведущих в хамстве

Лидер музыкальной группы «Моральный кодекс», певец Сергей Мазаев в беседе с «Мослентой» обвинил радиоведущих в хамстве. Он признался, что его возмутил внешний вид одного из работников, который пришел вести эфир с ним в мятой рубашке и небритый.

Кроме того, работник радио оказался совершенно не подготовлен к беседе. «Ну что это за хамство? Люди, которые работают на радио, видимо, потому что их не видят, позволяют себе выглядеть и вести себя таким образом», — пожаловался артист.

Мазаев подчеркнул, что внешний вид показывает отношение человека к окружающим и очень важен в общении с людьми.

Ранее стало известно об отношении владельцев крупных компаний к своему внешнему виду.