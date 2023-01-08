Стилист Лисовец поделился воспоминаниями о «самом обжигающем» Новом годе

Стилист Владислав Лисовец поделился с «Мослентой» воспоминаниями о самом обжигающем Новом годе.

По словам знаменитости, около пяти лет назад он отмечал с друзьями Новый год, когда все вышли на веранду, чтобы поджечь бенгальские огни, взорвать хлопушки и запустить петарды.

«Все было очень весело, задорно, все кричали "Ура!" В том числе кричал и я. Как раз в этот момент огонек от петарды залетел мне прямо в рот! Слава богу, я не сильно обжегся, и все быстро потухло. С того момента я больше не принимаю участия в поджигании петард», — поделился Лисовец.

Ранее певец Родион Газманов объяснил отказ от празднования Нового года с семьей.