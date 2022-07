Группа Little Big отменила гастрольный тур по России, который планировался в 2022 году. Об этом сообщил солист коллектива Илья Прусикин на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас», — заявил музыкант в своем блоге.

Ранее сообщалось, что музыкальный коллектив собирался провести гастрольный тур по России. Первый концерт был запланирован на 27 августа в Калининграде. После этого Little Big должны были выступить во Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Москве.