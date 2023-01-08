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03:30, 08 января 2023
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Ляйсан Утяшева назвала лучшую закуску к шампанскому

Ляйсан Утяшева назвала лучшую закуску к шампанскому
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Лучшую закуску к шампанскому назвала в интервью «Мосленте» российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева.

«Мой самый запоминающийся праздник — это последний Новый год с моей мамой, когда она еще была жива. Наступал 2012 год. Как-то так случилось, что мы с ней вдвоем купили билеты и уехали», — поделилась она.

В тот праздник спортсменка вместе с матерью приготовили фирменные манты и хорошо запили их шампанским. В этот момент они расслабились и сразу после курантов крепко уснули.

Ранее сообщалось, что самым популярным алкоголем у россиян в период новогодних праздников является водка и винодельческая продукция.

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